تحرير 42 مختطفاً من قرية اشتبرق بالتوازي مع إخراج نحو 200 إرهابيي من مخيم اليرموك إلى ادلب

جهينة نيوز

وصل صباح اليوم 42 مختطفا من قرية اشتبرق و5 حالات إنسانية من بلدتي كفريا والفوعة إلى معبر العيس جنوب مدينة حلب بالتوازي مع إخراج نحو 200 من الإرهابيين وعائلاتهم باتجاه ريف إدلب وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إخراج ارهابيي مخيم اليرموك وتحرير مختطفي اشتبرق والمحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة.

وأفادت وكالة سانا بوصول حافلة تقل 42 مختطفاً جلهم من النساء والأطفال كانت التنظيمات الارهابية اختطفتهم من قرية اشتبرق في منطقة جسر الشغور بإدلب وذلك برفقة سيارات من الهلال الأحمر العربي السوري حيث تم نقلهم إلى مشافي حلب للاطمئنان على صحتهم ومن ثم تسليمهم إلى ذويهم.

كما وصلت 5 حالات إنسانية حرجة و18 من مرافقيهم عبر سيارات اسعاف تابعة للهلال الاحمر العربي السوري من بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف ادلب الى معبر العيس، وجميع هذه الحالات تعاني من إصابات خطيرة نتيجة الاعتداءات الإرهابية بالقذائف على البلدتين.

وكانت دخلت فجر أمس 22 حافلة إلى بلدتي كفريا والفوعة لنقل الدفعة الاولى من المحاصرين والمقدر عددهم بـ 1500 مدني لكنها لا تزال داخل البلدتين حيث يتم التحضير لتجهيزها تمهيدا لإجلائهم باتجاه معبر العيس ومن ثم باتجاه مركز جبرين للإقامة المؤقتة على الأطراف الشرقية لمدينة حلب والذي جهزته الجهات المعنية بجميع المستلزمات الأساسية.

وأشارت مصادر أهلية من البلدتين إلى تخوف الأهالي من غدر التنظيمات الارهابية واستهداف الحافلات التي تقل المحاصرين أثناء إجلائهم، معتبرة أن ذلك أمر طبيعي نظراً للفكر الارهابي لهذه التنظيمات التي استهدفت في نيسان من العام الماضي بسيارة مفخخة قافلة الحافلات التي كانت تقل الآلاف من أهالي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين جنوب حلب ما تسبب باستشهاد وجرح المئات منهم.

وتزامن تحرير المختطفين وإجلاء الحالات الإنسانية من اشتبرق وكفريا والفوعة مع خروج 5 حافلات باتجاه ريف إدلب تقل نحو 200 من الإرهابيين وعائلاتهم تم إخراجهم من مخيم اليرموك جنوب دمشق.

وتم التوصل أول أمس إلى اتفاق يقضي بإخراج إرهابيي مخيم اليرموك إلى إدلب وتحرير المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة والبالغ عددهم نحو خمسة آلاف على مرحلتين بحيث تتضمن المرحلة الاولى تحرير 1500 منهم إضافة إلى تحرير مختطفي قرية اشتبرق الذين يبلغ عددهم 85 من النساء والشيوخ والأطفال على مرحلتين.