أحلام تحسم الجدل وترد بقوة على المتدربة سهى المصري!

جهينة نيوز:

بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها المشتركة اليمنية سهى المصري بحديثها عن لجنة Thevoice، وبعد خروجها من البرنامج، ردت المطربة الإماراتية أحلام عليها بطريقتها الخاصة.

وحيث أكدت في مقابلة مع برنامج mbctrending أنه "من حق المدربين اختيار الأغاني للمتسابقين ولكن هذا لم يحدث، وتوجد بيني وبين سهى وبينها وبين المدرب الموسيقي ناصر الصالح رسائل صوتية وهي تقول لنا أنها تريد غناء هذه الأغنية وأن صوتها يليق بها كثيراً".

وأضافت: "سهى كانت سعيدة بالاختيار وأخبرناها أنها من الممكن أن تغير الأغنية ولكنها أكدت أنها تريدها".

وأكدت أحلام أنها ليست غاضبة من سهى، وختمت قائلة: "كفى حديث ومهاترات واستعدي لمشوارك الجديد وأنا أدعمك لأني من محبي صوتك".

يذكر أن الشابة أثارت ضجة كبيرة بعد تغريدة ردت فيها على لجنة التحكيم، مؤكدة أن المشتركين يختارون الاغاني في مرحلة الصوت وبس فقط، الامر الذي نفاه عاصي الحلاني مباشرة على الهواء.