عملية أمريكية فوق القنصلية الروسية ليلاً وموسكو تؤكد رفضها لذلك!

جهينة نيوز

قامت السلطات الأمريكية بإنزال العلم الروسي عن مقر إقامة القنصل العام الروسي في مدينة سياتل شرق البلاد، واعدة بإرجاعه إلى السفارة الروسية في واشنطن.

وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين، أن السلطات قررت إنزال العلم لفقدان المبنى صفته الدبلوماسية، بعد أن أصدرت واشنطن قرارا بإغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل اعتبارا من 1 أبريل نيسان الماضي.

وقال المسؤول إن العلم الذي تركه الدبلوماسيون الروس يرفرف فوق المبنى لدى مغادرته، تم إنزاله "باحترام" السبت الماضي.

وفي وقت سابق وصفت السفارة الروسية في واشنطن تصرف السلطات الأمريكية بـ "المرفوض" وطالبت بإعادة العلم الروسي إلى مكانه، باعتبار مقر القنصل العام ملكية روسية تتمتع بالحصانة.

يذكر أن الحكومة الأمريكية قررت إغلاق القنصلية الروسية، إضافة وطرد 60 دبلوماسيا روسيا، تضامنا مع بريطانيا على خلفية قضية تسميم الجاسوس البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته مطلع مارس الماضي.

واتهمت لندن موسكو بالوقوف وراء الاعتداء على سكريبال، فيما رفضت روسيا هذا الاتهام، ووصفته بالباطل والاستفزازي.

روسيا اليوم