محمد صلاح: البرازيلي رونالدو قدوتي في عالم كرة القدم

جهينة نيوز

أكد هداف نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، أن البرازيلي رونالدو والملقب بـ"الظاهرة" هو مثله الأعلى في عالم كرة القدم.

ونقلت صحيفة "دياز" الإسبانية عن الفرعون المصري: "دائما ما أقول إن رونالدو يمتلك كل شيء، المهارة والمراوغة والتسجيل، وكنت أتمنى اللعب بجواره، ولكنه اعتزل قبل ذلك".

وأكد صلاح أنه يمتلك ذكريات رائعة للنجم البرازيلي عندما كان صغيرا، مضيفا "أتمنى أن أقابله شخصيا".

يذكر أن رونالدو هو واحد من أفضل المهاجمين على مر التاريخ، ودافع عن ألوان مجموعة من الأندية أبرزها، الغريمين برشلونة وريال مدريد، إضافة إلى إنتر ميلان، وقاد منتخب بلاده البرازيل لبلوغ نهائي مونديال 1998، والتتويج بلقب كأس العالم 2002.