مسلح يعتدي على رجال الشرطة المصرية بالسلاح الأبيض واصابة عدد منهم في القاهرة

جهينة نيوز

اعتدى مسلح على مجموعة من رجال الشرطة المصرية في محيط مسجد الحسين بمحافظة القاهرة.

وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه "وقت مرور إحدى الخدمات الأمنية في دائرة قسم الجمالية، اشتبهت في أحد الأشخاص واستوقفته، فقام بالتعدي على بعض أفراد القوة بسلاح أبيض كان بحوذته".

وأكد مسؤول المكتب الإعلامي تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المهاجم وتبين أنه يدعى "أمير.ع" وأنه مسجل خطر وهارب من حكم 3 سنوات، ومتهم في عدة قضايا من بينها إحداث عاهة مستديمة.

بينما ذكر مصدر طبي لبوابة "أخبار اليوم" الإلكترونية أن أحد أمناء الشرطة المصابين في الاعتداء لقي حتفه، متأثرا بإصابته، بعد نحو 4 ساعات في غرفة العمليات، في محاولة لإنقاذه.

وأشار المصدر إلى أن أمين الشرطة كان مصابا بجرح نافذ في البطن بسلاح أبيض.

وكان مصدر طبي في مستشفى الحسين الجامعي قد أكد لـ"أخبار اليوم" أن المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى جراء الحادث بلغ عددهم 4 من أمناء الشرطة مصابين بطعنات بسلاح أبيض.