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بالصور: من الحالات الإنسانية التي تم إخراجها اليوم من بلدتي كفريا والفوعة المحاصريتن إلى حلب عبر ممر العيس
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بالصور: من الحالات الإنسانية التي تم إخراجها اليوم من بلدتي كفريا والفوعة المحاصريتن إلى حلب عبر ممر العيس
الثلاثاء, 1 أيار 2018 الساعة 11:06 |
شؤون محلية
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