بالصور: من الحالات الإنسانية التي تم إخراجها اليوم من بلدتي كفريا والفوعة المحاصريتن إلى حلب عبر ممر العيس

الثلاثاء, 1 أيار 2018 الساعة 11:06 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور: من الحالات الإنسانية التي تم إخراجها اليوم من بلدتي كفريا والفوعة المحاصريتن إلى حلب عبر ممر العيس

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