مقتل جندي أميركي وإصابة آخر في اشتباك مع مسلحين شرقي أفغانستان

جهينة نيوز

أعلن الجيش الاميركي في أفغانستان، بان جندياً قتل وأصيب آخر في عمليات قتالية ضد المجموعات المسلحة في شرق البلاد، ليلة أمس الاثنين.

وأشار البيان الصحفي الصادر عن المكتب الإعلامي للقوات الأجنبية في كابول أنه “بالإضافة إلى ذلك ، فقد قُتل أو جُرح العديد من أفراد قوات الأمن الأفغانية في تلك المعارك”.

وفيما لم يحدد الجيش الأميركي أو السلطات الأفغانية المنطقة التي سقط فيها الجنود إلا أن مصادر إعلامية قالت إن الاشتباكات اندلعت بين الطرفين في مديرية تغاب بولاية كابيسا المحاذية للعاصمة كابول.

وأكدت حركة طالبان بان عناصرها خاضوا معارك مع القوات الأجنبية والجنود الحكوميين، متحدثة عن مقتل وإصابة العديد من الجنود الأميركان والأفغان في تلك المعارك حسبما نقلت عنها محطة طلوع نيوز الإخبارية.

المصدر: سبوتنيك