افتتاح مالية جديدة للزبداني خلال 15 يوماً

جهينة نيوز

قال عامر المكي مدير مالية ريف دمشق إن حجم التحقيقات والتحصيلات المالية التي نفذتها المديرية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي تضاعفت بنسبة كبيرة بدون أن يذكر رقماً محدداً.‏

وأضاف مكي لصحيفة الثورة وجود عدة عوامل أسهمت في تحقيق هذه الزيادة أهمها تطبيقات القانون رقم 25 لعام 2017 الذي منح إعفاءات من الفوائد وغرامات التأخير بالنسبة للمكلفين بالمناطق المتضررة والسماح بتجزئة وتقسيط قيم التكاليف إلى ثلاث سنوات ومنح براءة ذمة للمكلفين الأمر الذي شجع الكثير من المكلفين على المبادرة لتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم.‏

وبين مكي أنه سيتم افتتاح مالية جديدة في منطقة الزبداني خلال فترة خمسة عشر يوماً بعد أن تم تجهيزها في مقر رابطة الفلاحين ريثما يتم ترميم بناء المالية السابق في الزبداني.‏

وفيما يتعلق بمالية دوما وعربين أوضح أن العمل جاري لترميم الأبنية المتضررة نتيجة تخريب الإرهابيين مشيراً إلى أن عملية فوز وتنظيم الأضابير والوثائق المالية السليمة تتم وبشكل يومي.‏

وحول أتمتة العمل المالي في المديرية قال إن العمل متوقف لحين تأمين الحواسب اللازمة، مشيراً إلى وجود مناقصة مركزية على مستوى الماليات كافة لتأمين 400 حاسب لأتمتة العمل المالي إلا أن أحدا لم يتقدم لتلك المناقصة نتيجة عدم ثبات سعر الصرف.‏

وبالنسبة لمشكلة تراكم الملفات الضريبية بين مكي أن لا وجود لإحصائية دقيقة حول حجم المنجز منها لكن هناك سرعة في التنفيذ حيث من المفترض أن يتم الانتهاء من معالجتها نهاية العام الحالي.