الذهب يتراجع 3ر0 % ويسجل 14ر1318 دولاراً للاوقية

الثلاثاء, 1 أيار 2018 الساعة 11:01 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

الذهب يتراجع 3ر0 % ويسجل 14ر1318 دولاراً للاوقية

جهينة نيوز

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو 6 أسابيع اليوم مع تعزز الشهية للأصول العالية المخاطر مثل الأسهم في ظل ارتفاع الدولار وانحسار التوترات بشبه الجزيرة الكورية.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية تراجع 3ر0 المئة إلى 14ر1318 دولارا للأوقية كما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم حزيران 20ر4 دولارا أو 3ر0 بالمئة لتبلغ عند التسوية أمس 20ر1319 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة واحدا بالمئة في المعاملات الفورية إلى 33ر16 دولارا للأوقية ونزل البلاتين 8ر0 بالمئة إلى 40ر903 دولار وخسر البلاديوم 7ر0 بالمئة ليصل إلى 20ر967 دولارا للأوقية.


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