امريكا تتهم إيران بامتلاك برنامج سري لتطوير أسلحة نووية

جهينة نيوز

أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن التصريحات الإسرائيلية حول تطوير إيران للأسلحة النووية، تتطابق مع ما عرفته الولايات المتحدة منذ فترة طويلة.

وأفاد البيت الأبيض في بيان نشر على موقعه على"تويتر": "فيما يتعلق بتصريحات إسرائيل حول تطوير إيران للأسلحة النووية، فإن هذه الحقائق تتطابق مع ما عرفته الولايات المتحدة منذ فترة طويلة".

وأضاف البيان: أن "إيران لديها برنامج سري كامل لتطوير أسلحة نووية، وهو ما حاولت، [إيران] أن تخفيه عن العالم وعن شعبها، لكنها لم تستطع".

وبحسب البيان الذي سينشر كاملا في وقت لاحق، فإن الولايات المتحدة تدرس المعلومات التي قدمتها إسرائيل.

وأوضح البيت البيض في بيانه، أن المعلومات التي قدمتها إسرائيل "توفر تفاصيل جديدة ومقنعة بشأن جهود إيران لصنع أسلحة نووية يمكن إطلاقها من صواريخ".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو كشف، أن تل أبيب حصلت على 55 ألف وثيقة لبرنامج إيران النووي تثبت وجود برنامج سري، مؤكدا أن طهران تكذب عندما تقول إنها أوقفت أنشطتها النووية.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، "لدينا أكثر من 55000 وثيقة سرية تم الحصول عليها بعمل استخباراتي حول أنشطة إيران النووية السرية".

وأضاف، "الوثائق التي بحوزتنا تثبت أن إيران تكذب عندما تقول إنها أوقفت أنشطتها النووية وسعيها لامتلاك الأسلحة النووية".

وتابع، "طهران تعمل على تطوير رؤوس نووية لصواريخها"، متابعا "الوثائق تثبت أن إيران ما تزال مستمرة على تطوير برنامجها النووي سرا".

وأكد أن إسرائيل "ستنقل جميع الوثائق الخاصة بأرشيف إيران النووي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحكومات الغربية".

وعبر عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي سيتخذ القرار الصائب إزاء الاتفاق النووي بعد أيام".

هذا ومن المقرر أن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بحلول 12 مايو/ أيار بشأن موقف الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أُبرم مع إيران في 2015.