كبير موظفي البيت الأبيض يعلق على وصفه لترامب بـ"الغبي"!

جهينة نيوز

نفى كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي نشرت على موقع قناة أمريكية شهيرة، والتي زعمت بأنه وصف مرات عديدة الرئيس دونالد ترامب بـ "الغبي".

وأوضح كيلي، "أقضي وقتا كبيرا مع الرئيس أكثر من أي شخص آخر، ولدينا علاقة صريحة وقوية بشكل لا يصدق، فهو يعرف دائماً موقفي، وكلانا يعرف أن هذه القصة "هراء كامل".

وتابع، "أنا مكرس نفسي للرئيس وجدول أعماله وبلدنا، وهذه مجرد محاولة بائسة لتشويه الرئيس ترامب وتحويل الانتباه عن النجاحات العديدة التي حققتها الإدارة الحالية.

في الوقت نفسه، لم ينفي كيلي مباشرة أنه لم ينعت ترامب بـ"الغبي"، كما تنتشر شائعات منذ عدة أشهر عن نية كيلي الاستقالة من منصبه، لكن لم يتم تأكيدها حتى الآن.

وكانت قناة "NBC" الأمريكية زعمت، أن كيلي وصف، في أكثر من مناسبة وأمام شهود، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الغبي"، مضيفة، أن الجنرال الأمريكي السابق، لن يستمر في منصبه بعد نهاية يوليو/ تموز المقبل.

وحسب القناة، أكد لها ما لا يقل عن 8 من كبار موظفي البيت الأبيض، وصف كيلي رئيسه بالغبي.

ونقلت القناة عن مصادرها، أن كيلي في طريقه للإقالة أو الاستقالة في موعد أقصاه نهاية يوليو المقبل، بعد عام واحد من تاريخ تعيينه في يوليو 2017.

يذكر أن كيلي ليس أول مسؤول رفيع المستوى يقال عنه إنه يصف ترامب بـ "الغبي".

فقد نُسبت كلمات مماثلة إلى وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، على الرغم من استخدام كلمة إنجليزية أخرى ذات أصل يوناني (معتوه).

ووصف تيلرسون أيضا هذه الأنباء بأنها شيء "مثير للسخرية"، لكنه لم ينف أنه ألقى باللوم على الرئيس.

وأقال ترامب تيلرسون من منصب وزير الخارجية في مارس/أذار الماضي، وعين مايك بومبيو بدلا منه.