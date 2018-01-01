وزير الدفاع الأمريكي يعلن موعد انسحاب قواته من سوريا؟

جهينة نيوز

علق وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، على مسألة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من سوريا.

وقال الوزير، امس الاثنين إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها لا يرغبون في سحب قواتهم من سوريا، حسب رويترز.

وأضاف ماتيس أن سحب القوات من سوريا لن يتم قبل أن يظفر الدبلوماسيون بالسلام.

وأكد ماتيس أن أمريكا وحلفاءها على "أعتاب نصر تاريخي" على تنظيم "داعش".

وقال ماتيس: لا نريد ترك سوريا بينما لا تزال في حالة حرب.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أنهم لا يريدون الانسحاب قبل أن يظفر الدبلوماسيون بالسلام "أنت تفوز بالمعركة ثم تظفر بالسلام".

ويلتقي ماتيس في وقت قريب مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا لبحث رؤيتهم حول جنيف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا في قوت قريب، لكنه عاد وأكد أنه يريد "ترك بصمة قوية ودائمة".