وصول حالات إنسانية حرجة من كفريا والفوعة إلى ممر العيس في إطار تنفيذ اتفاق إخراج إرهابيي مخيم اليرموك

الثلاثاء, 1 أيار 2018 الساعة 09:48 | شؤون محلية, أخبار محلية

وصول حالات إنسانية حرجة من كفريا والفوعة إلى ممر العيس في إطار تنفيذ اتفاق إخراج إرهابيي مخيم اليرموك

جهينة نيوز

وصلت عدد من الحالات الإنسانية الحرجة من كفريا والفوعة إلى ممر العيس جنوب حلب في إطار اتفاق تحرير المحاصرين في البلدتين وإخراج إرهابيي مخيم اليرموك.

وحسبما افادت سانا “إن عدداً من سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر العربي السوري وصلت إلى ممر العيس جنوب حلب تقل حالات إنسانية حرجة من بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إخراج إرهابيي مخيم اليرموك وتحرير مختطفي اشتبرق والمحاصرين في البلدتين”.

وأشارت إلى أنه من المتوقع وصول ٤٠ شخصاً من مختطفي بلدة اشتبرق إلى ممر العيس جنوب مدينة حلب في إطار تنفيذ الاتفاق ذاته”.


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