ثاني حريق هائل في السعودية خلال 24 ساعه

جهينة نيوز

شب حريق هائل في فندق مكون من 16 طابقا، يقيم به معتمرون من جنسيات مختلفة في حي أجياد، بمكة المكرمة.

وتمكنت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة، اليوم الاثنين، 30 أبريل/ نيسان، من السيطرة على الحريق، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة، إنه في تمام الساعة الثالثة عشرة والدقيقة السادسة والعشرين ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بحي أجياد عبارة عن اشتعال النار في غرفة بالدور الأول من مبنى فندقي مكون من (16) دورا مأهول بـ1100 نزيل من جنسيات مختلفة.

وتابع أنه جرى إجلاء النزلاء احترازيا، "ي حين عملت أنظمة السلامة — الرش الآلي — على إطفاء الحريق ووحدات المكافحة والسيطرة عليه وإخماده.

وأكد المتحدث الرسمي، "أنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات في الأرواح، وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وطالب المواطنين والمقيمين بـ"ضرورة الابتعاد عن التجمهر بالقرب من مواقع الحوادث وإتاحة الفرصة للأجهزة المعنية لتقديم خدماتها بكل سلالة حفاظا على أرواحهم، راجيا السلامة للجميع".

جدير بالذكر أن فرق الأطفاء والدفاع المدني، قامت أمس الأحد، 30 أبريل/ نيسان، بإخماد حريق اندلع في أحد الأسواق التجارية، في حي الحمرا بجدة.

وأكدت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن لا توجد إصابات بشرية، كما تم السيطرة على 60% من الحريق، وتم الدفع بـ 19 فرقة إطفاء وإنقاذ، للسيطرة على الحريق الضخم.