أبراج يوم الثلاثاء 2018/5/1 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 5/1: يشبه الزئبق بحيث لا أحد أن يمسك فيه سرعان ما يغير رأيه، دائماً يبحث عما وراء كيف ولماذا وأين ومتى، يشبه الحاسب الالكتروني يسجل كل ما يعنيه يملك سلطة طبيعية حتى يطورها للأفضل رؤية جديدة شاملة للمواقف ، محترم وقوي ، نشاطاته تتوضع غالباً بعالم الصورة لأنه يحب الفن كثيراً وخيالي ومتطلب أحياناً، الحياة عنده متغيرة باستمرار كل لحظة، مثل النهر يتغير دائماً، سنة تعطي بدون حساب، سنة نشاط، اعادة نظر بطريقة مختلفة لما يدور حولك، تستخلص العبر من أخطائك و أخطاء الغير، سنة تبادل مصالح شخصية تنطلق بعمل مشترك يعود عليك بالفائدة و بعمل اضافي،سنة فيها عقد شراكة، ويوجد للبعض ارتباط، وللبعض ولادة طفل كل شخص حسب وضعه، حظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: تشعر على عتبة جديدة في حياتك و أي خطوة تقدم عليها تكون محطة مهمة تربط انجازاتك الامس بالأشياء في المستقبل، وخاصة بأمور مشتركة مالية مع أفراد عائلتك أو مع قضايا قانونية، حاول أن ترضي الجميع، ومساءً ينتقل القمر الى القوس، يوجد انفراجات وزوال لضغط تعاني منه، يمكن أن تكثف اتصالاتك و تبرهن القدرة التحليلية وترتاح لسير أمورك، مساءً توجد فرصة للحركة واستقبال الزوار مولود الحمل.

الثور:بشكل عام أنت قادر على فهم الشريك واستيعابه وطرف آخر يعمل وكأنه احساسك بالجمال دائماً متطور، لذلك حاول اليوم أن تنسجم مع الشركاء و تتحمل أي عمل مع الشركاء، ممكن وجود عرقلة أو تأجيل، مساءً تتحسن الظروف ويتطلب منك أن تسمح لآراء الآخرين بأن تناقش بالأمور المالية أو معاملات ادارية، لا تترك زيول سلبية، وتوجد مصالحة مساءً و تعامل مع قضايا وأمور مالية او ادارية مولود الثور.

الجوزاء: تهتم مثل الأمس بأشياء شاغلة بالك، يمكن تعب جسدي ينال منك احتمال نتيجة ظروف مؤلمة مرت عليك بسبب خيبة أمل أو تراكم أعمال أو متاعب بالعمل أو مشاحنات مع أحد من محيطك، مساءً ينتقل القمر إلى القوس، سوف تلعب الشراكة دور مهم في حياتك، تشعر بتقارب وجهات النظر يقتضي أن تتشاور و تجد الحل وتوافق الشركاء سواء شركاء عمل أو شركاء عاطفة، توجد بعض المواجهات مساءً، كن حذر مولود الجوزاء.

السرطان: نهار مناسب لجلسات جميلة تعبر عن عواطفك بصورة طبيعية، لا تفوت عليك الحظوظ، لأن الحظوظ موجودة في بحر النهار، ومساءً تدخل في مرحلة قلق وتشعر على نفسك بالتشتت والانشغال ويمكن أن تنهال عليك الأعمال، لا ترهق نفسك بعمل إضافي استعين بزملائك أو أصدقاءك ممكن أن يحتاجك أحد لتقف جانبه، خذ قسط من الراحة ،المساء يوجد تعب مولود السرطان.

الأسد: بما ان القمر بالعقرب، في بحر النهار مشغول مواضيع تهمك ومتاعب يوجد البعض فيها منزلي و تصليحات و أعطال، انتبه من مواجهة أحد أفراد العائلة لأنهم أقوى منك، حاول أن تكون هادئ لكي لا تدخل في نقاش عقيم،بكل الأحوال الموهبة لا تنقصك لكي تعيش كل الاحتمالات، تحلحل كل المعطيات لصالحك، لأنه يوجد فرصة جديدة ومغريات ترتفع وتنظر بتفاؤل وحوارات تنعكس على قدرتك و طاقتك بانتقال القمر للقوس مساءً، تعزز علاقاتك وحضّر نفسك، لأنه يوجد حظ مالي ومعنوي مولود الأسد.

العذراء: نهار داعم جداً حتى تحقق امنية تحصل على ربح او مكاسب مهمة، حركة مستمرة، نشاطات زيارات عزائم، وللطلاب يجتازون امتحان بنجاح، و مساءً تلجأ إلى المنافسة أو المواجهة مع احد من العائلة لذلك كن صبور، يوجد مثل يقول(أهلك لو علكوك ما بيبلعوك)، حاول أن تكون مساءً متسامح مع العائلة، و ممكن وجود بعض الأعطال أو التصليحات أو العرقلة أو التأجيل مولود العذراء.

الميزان: تحاول أن تعيد تنظيم أمور مالية، نهار مناسب تنطلق الى نجاح جديد ممكن الى مجالات عديدة وممكن أن تدخل الى مرحلة فيها دفع دين أو استرداد دين في بحر النهار، سوف تكثر اتصالاتك و حركتك مساءً، و سوف تطلع على اهتمامات غير معروفة يمكن أن تشدد دائرة علاقاتك مع عائلتك أو جيرانك او محيطك مساءً مولود الميزان.

العقرب: تتمتع بديناميكية ونشاط ونلاحظ أنك تباشر وتنفذ مشروع وتقوم بخطوات جريئة بما ان القمر في برجك مرحلة جديدة، صفحة جديدة لكن بانتقال القمر من برجك لبرج القوس، سوف تناقش مواضيع مالية مساءً أو مكسب مالي أو عن طريق استراد دين، يجب ان تتابع خطك السلوكي مساءً، نشاط غير منتظم في دفع او فاتورة او استرداد او مكاسب او كل شخص حسب وضعه، يوجد أمر ضروري يظهر عندك مساءً مولود العقرب.

القوس: تراجع في الفترة التي تعيش فيها معاملات نتيجة عطل او ظرف طارئ، و يمكن ان يوجد بعض التأجيل او خيبة امل او وضع صحي لذلك حاول ان تكون جريء وتنتظر لوصول القمو الى برجك مساءً، تسارع الاحداث، تلعب دور مهم في محيطك، تحتاج لتنظيم وقت لتستفيد من الطاقة المتوفرة عندك، فرصة ايجابية على صعيد جسدي نفسي حاول ان تستغل هذه الفترة، جهّز نفسك ليومين مقبلين مولود القوس.

الجدي: منذ يومين تلعب دور ايجابي وبنّاء في محيطك تتعامل مع محيطك بطريقة جميلة، احتمال أن تعزز شعبيتك ونشاط اجتماعي و لقاءات، تقف الى جانب الاصدقاء، تلبي دعوات، تفرح لحدث بانتقال القمر للقوس سوف تشعر بتراجع صحي أو معاناة مطلوب منك ان تحمي وضعك الصحي وتكون صاحب رؤية وتعقّل ولا تعرض نفسك لأي خلاف من جهة تتوفر لك بعض الفرص ومن جهة ثانية يجب ان تكون حذر لكي تكسبها، رفه عن نفسك استرخي، حاول أن تنام باكراً مولود الجدي.

الدلو: مركز على وضعك الاجتماعي، دائرة الاهتمام في هذه الفترة على صعيد العمل، العلاقة مع الزملاء، الظروف يجب ان تكون عقلانية وحذرة لأنه توجد الكثير من المسؤوليات العمل مع الغرباء أو مصلحين، الانشطة الاجتماعية سوف تكون بانتقال القمر الى القوس من خلال دعوات من عائلة او عمل من او اصدقاء جدد تصبح ثقة متبادلة بينك وبين الاصدقاء مساءً مولود الدلو.

الحوت: يوجد تحسن نسبياً،تعالج أوضاعك بليونة تحقق من خلالها سفرة أوراق معاملات من خلال اتصالات من خلال بيع وشراء، وأي مقابلة في بحر النهار تكون ناجحة ولكن كن على اتم الجهوزية لأن الأجواء سوف تكون فيها متعب وتهديدات بوضعك الاجتماعي ومصالحك العملية مساءً، حاول أن تثبت جدارتك و مكانتك لأن من الممكن أن يوجد مسؤولية جديدة تظهر بمسؤوليين بسلطة عائلة أقرباء، يمكن ان يكون في تعامل مع غرباء أو مشافي فجأة يستدعيك أحد لمرافقته، الأمور مساءً تحتاج لاهتمام بالوضع الاجتماعي، كن حذر مولود الحوت.