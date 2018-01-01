معلومات مثيرة عن القنبلة الإنزلاقية التي إستعملها العدو الصهيوني في الاغارة على حلب

جهينة نيوز

نشر ناشطون صور أولية لمكان الغارة الصهيونية في حلب و الذي إستهدف مركز زينو لفحص السيارات و الذي كان خالي تماماً من السيارات و أدى القصف الى موت بقرة واحدة على الأقل و يظهر في الصور بقايا القنبلة الصهيونية التي تم إستعمالها و التي أجمع أكثر من ناشط على الأنترنيت أنها " القنبلة ذات القطر الصغير" اس دي بي-39 و التي تم إستعمالها في العدوان على غزة من قبل كيان الإحتلال الصهيوني و تم إستعمالها من قبل الإحتلال الامريكي لضرب أهدااف في العراق و أفغانستان و في تدمير مدينة الرقة و يذكر أن سعر القبلة الواحدة منها يعادل 40 الف دولار و دخلت الخدمة في السنوات الماضية.

و تم إستعمال هذه القنبلة للمرة الأولى عام 2006 لأول مرة من على متن طائرة اف-15 اي و اشترى كيان الاحتلال الصهيوني منها الف قنبلة عام 2008 و لاحقاً تبم بيعها الى السعودية و إيطاليا, و يمكنها ضرب أهداف ثابتة على بعد 110 كلم و متحركة على بعد 70 كلم, و لها رأس قتالي بوزن 93 كلغ, و هو ما يطرح التساؤولات هل تمت الغارة بالتعاون مع التحالف الأمريكي و تركيا حيث يستبعد أن يكون العدو تمكن من خرق الأجواء لمسافات طويلة, في حين لم يصدر عن سورية أو روسيا أي بيانات عن الغارات سوى فيلم فيديو يوضح أن نتائج العدوان كان مقتل بقرة و تدمير عدة جدران في المبنى.