نتنياهو: لدينا أكثر من 5500 وثيقة سرية حول أنشطة إيران النووية

جهينة نيوز

أعلن رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو خلال محاضرة تلفزيونية، حصول حكومته على 55 ألف وثيقة لبرنامج إيران النووي تثبت وجود برنامج سري، مؤكدا أن طهران لم توقف انشطتها النووية.

وقال مجرم الحرب بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين: "لدينا أكثر من 55000 وثيقة سرية تم الحصول عليها بعمل استخباراتي حول أنشطة إيران النووية السرية" بحسب مزاعمه.

وأضاف رئيس حكومة العدو أن طهران "تعمل على تطوير رؤوس نووية لصواريخها"، متابعا "الوثائق تثبت أن إيران ما تزال مستمرة على تطوير برنامجها النووي سرا".

وتابع نتنياهو "سننقل جميع الوثائق الخاصة بأرشيف إيران النووي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والحكومات الغربية".

مضيفا: "أعتقد أن الرئيس الأمريكي سيتخذ القرار الصائب إزاء الاتفاق النووي بعد أيام".

و يذكر ان كيان الإحتلال الصهيوني و بدعم فرنسي و امريكي حصل على السلاح الذري و يرفض إخضاع منشآته لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية و يرفض الإنظمام لها.