هلع في إسرائيل بعد معلومات عن ضربة إيرانية خلال 24 ساعة

جهينة نيوز:

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، في إسرائيل، تفاعلا كبيرا من قِبل إسرائيليين تناقلوا شائعات مفادها أن هجوما إيرانيا سيشن على إسرائيل، خلال الـ 48 ساعة المقبلة وفق تقديرات للجيش الإسرائيلي.

وتسببت الشائعات لا سيما المنتشرة عبر تطبيق "واتساب" في حالة من الذعر والهلع بالنسبة للإسرائيليين، قبل أن تنفي وسائل إعلام عبرية مختلفة الخبر، وتؤكد على أنه مجرد شائعة، ولا تستند على أية معلومات صحيحة، حيث لم تقم أي وسيلة إعلام عبري، بنشر خبر كهذا. بحسب ما ذكره "عرب 48".

وجاء في إحدى هذه الشائعات أن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية دعا إلى اجتماع طارئ، عقب تقديرات الجيش التي تفيد بأن هجوما إيرانيا سيشن على إسرائيل خلال الـ48 ساعة المقبلة، حتى أن وزير الأمن الموجود في زيارة للولايات المتحدة، عاد إلى إسرائيل على وجه السرعة، وعقد الاجتماع بشكل طارئ وفوري، حيث تناول الاجتماع الملف النووي الإيراني".

نفت القناة الإسرائيلية العاشرة، في حسابها الرسمي على "تويتر"، شائعة مشابهة تم تداولها على أساس أن المصدر هو القناة نفسها، حيث أرفقت القناة صورة للخبر غير الصحيح، وكتبت: "نلفت انتباهكم؛ لقد تم تداول هذه الرسالة في مختلف الشبكات الاجتماعية، في الساعات القليلة الماضية. هذه رسالة تحوي معلومات غير صحيحة، ولا يوجد للقناة العاشرة أي علاقة بها".

المصدر Sputnik