فيفي عبده تعود للرقص مع " الشيشة "

جهينة نيوز:

عادت فيفي عبده للرقص، إذ أحيت حفل ختام مهرجان "صاجات" للرقص الشرقي مساء أمس ، الذي تشارك به 14 راقصة من 10 دول، ومنها أمريكا وكوريا واليابان وإيطاليا والمكسيك.

و قدمت عبده وصلتين وسط تفاعلٍ كبير من الحاضرين الذين أثنوا على عودتها للرقص على المسرح بعد غياب. إلا أنها قطعت الوصلات بتدخين الشيشة أكثر من مرة. ما أثار حديث الحضور حول قدرتها على الحفاظ على لياقتها البدنية في الرقص بالتزامن مع عادة التدخين

أقيم الحفل بأحد الفنادق بمنطقة الهرم، وتكونت لجنة التحكيم من 5 أشخاص من ببينهم فيفى عبده، والراقصة التشيكية دانا.