صورة تكشف اسرار مجهولة ,,, هل كانت سورية تعلم بالغارة الصهيونية.؟؟

جهينة نيوز

نشر ناشطون صور لأحد المواقع التي قام طيران العدو الصهيوني بإستهدافها بعدد من الصواريخ قرب حلب و تبين أن الموقع تم إخلائه قبل ايام من إستهدفه.

و بحسب الناشطين فإن الموقع المستهدف قرب مطار النيرب كان مركز فحص للسيارات تم إنشائه في العام 2011 و بقي غير مستخدم حتى العام 2015و في العام 2017 و العام 2018 كان بشكل دائم يعج بالسيارات, و لكن صورة قبل الغارة بثلاث ايام تكشف ان المبنى تم إخلائه تماماً, و كذلك الصور التي تم نشرها لآثار الدمار تبين فيها ان المكان كان فارغ حين تم إستهدافه, و مما قاله الناشطون ربما معلومات إستخباراتية كانت سبب إخلائه الذي حدث قبل ثلاث ايام, فيما لاتزال المعلومات مجهولة عن الهدف الثاني في ريف حماه و هو بحسب الناشطين مستودع ذخيرة يحوي صواريخ غراد.

و يذكر ان الصور التي نشرها الناشطون تظهر بقايا القنبلة التي تم إستعمالها و يظهر في الصور بقايا لقنبلة إنزلاقية تسمى القنبلة ذات القطر النحيف و التي يتم إطلاقها من طائرات اف-15 و تملكها كل من الولايات المتحدة و كيان الإحتلال الصهيوني, و هو ما يدفع للإعتقاد بأن الغارات التي حدثت قد تكون من أكثر من جهة واحدة حيث أن مدى هذه القنبلة لا يتجاوز 100 كلم, فيما لا يوجد أي تفاصيل رسمية حتى الآن.

المصدر: عربي اليوم