الخامنئي: زمن "اضرب واهرب" انتهى.. يجب انهاء الوجود الامريكي في المنطقة

جهينة نيوز

اكد قائد الثورة الاسلامية في إيران الامام السيد علي الخامنئي، اليوم الاثنين، على ضرورة انهاء الوجود الامريكي في هذه المنطقة.

و أشار خلال استقبال حشد من العمال من مختلف انحاء البلاد، الى الحرب والفوضى وسفك الدماء الناجم عن تواجد امريكا في المنطقة، مؤكدا انه "من يجب ان يخرج من منطقة غرب آسيا هي أمريكا وليس الجمهورية الاسلامية، قائلا، كما قلت منذ عدة سنوات ان زمن "اضرب واهرب" قد انتهى".

واضاف، قلت منذ عدة سنوات وفي عهد رئيس امريكي آخر كان مثل الرئيس الحالي سىء الاخلاق، قلت ان زمن "اضرب واهرب" قد ولى، فهم يدركون انه اذا دخلوا بصراع عسكري مع ايران فإنهم سيتلقون العديد من الضربات.

وتابع، انهم اليوم يركزون على الحرب الاقتصادية والثقافية وان غرفة الحرب الاقتصادية بإسم نظام الجمهورية الاسلامية هي وزارة الخزانة الامريكية.

وأكد سماحته على ان طريق مواجهة الحرب الاقتصادية هو الاعتماد على القدرات والطاقات الداخلية، قائلا، انا لاأؤمن بقطع الارتباط مع العالم ولكن الاعتماد على الخارج خطأ فادح، مضيفاً، يجب ان يكون ارتباطنا بالعالم بجدية لكن علينا ان نعلم ان العالم ليس امريكا فقط وعدة دول اوروبية، ان العالم كبير ويجب ان يكون هناك ارتباط مع دول مختلفة.

وأضاف، ان الارتباط بالعالم ليس بمعنى التطلع الى الاجنبي بل التطلع والاعتماد على الطاقات الداخلية.

واعتبر الخامنئي تحريض امريكا لبعض الحكومات القليلة الفهم في المنطقة وبث الخلافات والصراعات داخل المنطقة من اساليب امريكا الاخرى لمواجهة الجمهورية الاسلامية الايرانية، قائلا، ان الامريكان يحاولون من خلال تحريض السعوديين وبعض الدول الاقليمية جعلهم في مواجهة الجمهورية الاسلامية لكن هؤلاء اذا كانوا عاقلين لايجب ان ينخدعوا بأمريكا.

ونوه قائد الثورة الاسلامية الى ان الامريكان لايريدون تحمل نفقات مواجهة الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني المقتدر، بل القائها على بعض الحكومات الاقليمية، مضيفاً، على بعض دول المنطقة ان تعلم انه اذا واجهوا الجمهورية الاسلامية الايرانية فإنهم سيتلقون الضربات ويهزمون.

وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى الفوضى والحروب والاشتباكات النّاتجة عن التواجد الأمريكي في منطقة غرب آسيا، مؤكّدًا: "لهذه الأسباب يجب قطع الأرجل الامريكية من هذه المنطقة ويجب أن يذهبوا عن منطقة غرب آسيا".

وجدد الإمام الخامنئي تأكيده على أن الذي يجب عليه أن يرحل من المنطقة هو أمريكا وليست الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأضاف: "نحن أهل هذه (المنطقة) ومنطقة الخليج الفارسي وغرب آسيا هي بيتنا، لكنكم أنتم أجانب وتسعون إلى أهداف خبيثة وإيجاد الفتن".

وقال سماحته: "اعلموا أن أرجل أمريكا وبعض الدّول المشابهة لها سوف تُقطع من هذه المنطقة".