السيسي يأمر بحل عاجل لأزمة صلاح

جهينة نيوز:

أكد محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب المصري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح في أسرع وقت.

وقال عامر، إن هناك طلبات إحاطة من أعضاء المجلس ضد رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة وخالد عبد العزيز وزير الرياضة، لمناقشة تلك الأزمة مؤكدا أن الرئيس السيسي أصدر تعليماته بحل أزمة محمد صلاح.

وسبق أن تفجرت أزمة بين صلاح والاتحاد المصري، بسبب الحقوق التسويقية والدعائية للاعب الذي يرى محاموه أن الشركة الراعية للمنتخب، قامت باستغلال حقوقه دون سند قانوني.