بالصور طائرة إيرانية و ثلاث طائرات سورية في حميميم تعرف على السبب

جهينة نيوز

نشر ناشطون صور التقطتها الأقمار الصناعية منتصف شهر نيسان لما قيل انها لقاعدة حميميم, و يظهر في الصورة بحسب الناشطين ثلاث طائرات سورية طراز ميغ-29 و طائرة شحن إيرانية طراز سي-130 و كم هائل من الطائرات الروسية.

و يذكر انه من خلال المقارنة بين صور ملتقطة من داخل قاعدة حميميم و الصور الفضائية يمكن القول ان الصور الفضائية ليست لقاعدة حميميم حيث تغيب الأشجار من خلف الطائرات, و يذكر ان كيان الإحتلال الإسرائيلي سابقاً نشر صور قال انها لقاعدة حميميم و فيها صور لطائرة سو-57 و لكن تبين ان الطائرة المذكورة لم تقف مطلقاً على المدرج في حين ظهر في الصور الإسرائيلية ثلاث طائرات بينما تبين ان روسيا ارسلت فقط طائرتين, و تبين ان الصور التي نشرها كيان الإحتلال مشغولة على برامج الصور مثل برنامج الفوتوشوب.

و يذكر ان الصور إعتمدت على ما نشره الناشطون حيث سجل في وقت سابق رحلة لطائرة شحن إيرانية في أجواء حماه و تم نشر صورتها على الانترنيت و هي طراز سي-130 و قالت حميميم ان بعض الطائرات السورية قبل العدوان الثلاثي تم نقلها الى مطارات آمنة لم تحددها, و يعتقد ان الصور الفضائية تم تطبيقها على الفوتوشوب بناء على معلومات نشرها ناشطون على الانترنيت.

و فيما يلي صور زعم انها من الاقمار الصناعية لقاعدة حميميم, و صورة من داخل القاعدة في ذات الوقت نشرها صحفيون روس من داخل القاعدة الروسية.