فرقة "الآبا" الشهيرة تعود للساحة الغنائية بعد توقف دام 35 عاما

جهينة نيوز:

كشفت "الآبا" الفرقة الغنائية السويدية الأشهر في تاريخ الغناء في السويد عن أن عودتها لتسجيل عمل غنائي جديد بعد 35 عاماً من التوقف عن تقديم أي عمل فني قد تشكل مفاجأة غير متوقعة لعشاقها ومحبيها، آملين أن تكون مفاجأة سعيدة تثرى وجدانهم وتذكرهم بأروع ما قدموه خلال مشوارهم الغنائي الناجح.

وقال الفريق السويدي في بيان صحافي: "شعرنا جميعاً أنه بعد مرور 35 عاما تقريبا، قد يكون من الممتع توحيد جهودنا ودخولنا إلى الاستديو مرة أخرى، وهو ما تشجعنا وقمنا به. وعلى الرغم من مرور كل هذا الوقت نشعر وكأننا كنا في عطلة قصيرة، لنعود مرة أخرى لاستئناف تجربة مبهجة وسعيدة للغاية".

وقام فريق "الآبا" بتسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى باسم "لا يزال لديّ إيمان" التي سيتم إنتاجها من قبل تلفزيون "بي. سي." ليتم بثها خلال كانون الأوّل المقبل.

وتأتي تسمية الفريق بهذا الاسم "الآبا" تيمّناً بالأحرف الأولى لكل فرد من أفراد الفرقة. وتتكون الفرقة من رجلين وامرأتين، ولاقت الفرقة الغنائية رواجاً عالمياً في سبعينيات القرن العشرين حتى بداية ثمانينيات القرن العشرين، لينفصل أفراد الفريق في عام 1983.

المصدر رويترز "بتصرف"