سيول تقترح منح جائزة نوبل للسلام لترامب

جهينة نيوز

اعتبر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجب أن "يحصل على جائزة نوبل للسلام لجهوده في إنهاء الأزمة مع كوريا الشمالية في شأن برنامجها للأسلحة النووية"، وفق ما افاد مسؤول في سيول اليوم الاثنين.

وذكر المسؤول في البيت الأزرق الرئاسي، الذي أدلى بإفادة لوسائل الإعلام، ان مون قال أمام اجتماع لمجلس الوزراء "الرئيس ترامب يجب أن يفوز بجائزة نوبل للسلام. ما نحتاجه هو السلام فحسب".

وتعهد مون وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يوم الجمعة، بإنهاء الأعمال العدائية بين البلدين والعمل نحو "نزع السلاح النووي بالكامل" من شبه الجزيرة الكورية، في أول قمة بين الكوريتين في أكثر من عقد.

ويعد ترامب لعقد قمة مع كيم في أواخر أيار أو أوائل حزيران. وكشف المسؤول ان تلك القمة المقبلة كانت الموضوع الرئيسي عندما تبادل كيم ومون حديثاً خاصاً خلال قمتهما على الحدود.

وفي كانون الثاني، قال مون إن ترامب "يستحق أن يُنسب إليه فضل كبير في عقد محادثات بين الكوريتين. من الممكن أن يكون ذلك نتاج العقوبات والضغوط التي قادتها الولايات المتحدة".

المصدر: رويترز