بولتون: تخلي كوريا الشمالية عن برنامجها النووي سيكون وفق النموذج الليبي

جهينة نيوز

اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أمس الأحد، أن البرنامج الذي أدى إلى تخلي ليبيا عن طموحاتها النووية، يجب أن يستخدم نموذجاً لنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

وقال بولتون لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نفكر في النموذج الليبي في 2003 و2004" لنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية الذي وعد به الزعيم كيم جونغ أون، في إشارة إلى تخلي الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في ديسمبر(كانون الأول) 2003 عندما كان يتولى السلطة في البلاد، عن برنامجه لتطوير أسلحة نووية.

وأكد بولتون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لم يتخذ قراره بعد بخصوص الملف النووي الإيراني".

المصدر أ ف ب