أضرار مادية جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف على حي بابا عمرو وقرية المشرفة في حمص

جهينة نيوز

اعتدت التنظيمات الإرهابية بالقذائف على حي بابا عمرو وقرية المشرفة في حمص.

وأفادت سانا أن مجموعات إرهابية تنتشر في ريف حمص الشمالي استهدفت صباح اليوم قرية المشرفة بـ 3 قذائف صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

ولفتت إلى سقوط قذيفة صاروخية أطلقها الإرهابيون على حي بابا عمرو ما تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات بين المواطنين.

واستشهد طفل وأصيب 10 مدنيين بجروح بينهم أطفال أمس جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف حمص الشمالي بالقذائف على أحياء في مدينة حمص.

وردا على الاعتداء وجهت وحدة من الجيش رمايات نارية على اتجاه مصادر إطلاق القذائف أسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد وتدمير نقاط محصنة ومنصات إطلاق لهم.

وتنتشر في بلدات وقرى تلبيسة والغنطو وتيرمعلة وعين حسين الجنوبي والرستن والحولة وغيرها بريف حمص الشمالي تنظيمات إرهابية تحتجز الأهالي وتتخذ منهم دروعا بشرية وتعتدي بالقذائف على الأحياء السكنية في مدينة حمص والقرى المجاورة.