القبض على 3 أشخاص للاشتباه في تحضيرهم لهجوم إرهابي في السويد

جهينة نيوز

أعلنت النيابة العامة في السويد اليوم الاثنين في بيان أن ثلاثة أشخاص اعتقلوا في البلاد للاشتباه في تحضيرهم لارتكاب جريمة إرهابية.

وأوضح البيان أن الشرطة السويدية قامت اليوم بتنفيذ عمليات بعدة أماكن في شمال البلاد وفي محيط ستوكهولم، ويذكر أنه بالإضافة إلى المعتقلين الثلاثة المذكورين، قبضت الشرطة على عدد من الأشخاص لاستجوابهم.

وكانت الأجهزة الأمنية لفتت في بيان لها إلى أنها وضعت المشتبه بهم تحت المراقبة لبعض الوقت، حيث كانت الاستعدادات لارتكاب الجريمة تجري لبعض الوقت، دون وجود أية مؤشرات إلى التخطيط لتنفيذ جريمة في المستقبل القريب، ولم تقدم النيابة العامة أي تفاصيل أخرى، في إشارة إلى مصالح التحقيق ومبادئ السرية الموجودة في مثل هذه الحالات.

وأعلنت دائرة الأمن السويدية "سابو" أن مستوى التهديد الإرهابي في البلاد لا يزال عند المستوى الثالث من أصل خمسة.