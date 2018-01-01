مؤسس شركة Tesla للسيارات الكهربائية يحرق 6,5 ألف دولار في الدقيقة!

جهينة نيوز

ذكرت " بلومبرغ"، أن شركة Tesla المنتجة للسيارات الكهربائية والتي أسسها ايلون ماسك، " تحرق" 6,5 ألف دولار كل دقيقة وأتمت 2017 بسيولة قدرها 3.4 مليار دولار ودين بقيمة 9.4 مليار.

واعتبرت "بلومبيرغ" أنه إذا استمرت Tesla في "ابتلاع" الأموال بهذه السرعة، ستبقى بدون سيولة مالية إذا لم تحصل على تمويل إضافي.

وفي السنوات السبع الأولى على تأسيسها، عاشت الشركة بفضل، أموالها الخاصة ورؤوس الأموال المجازفة (Venture capital) وكانت معظم أموالها من مؤسسها ماسك نفسه.

وتتمتع الشركة أيضا بدعم كبير من الحكومة الأمريكية، لا تحظى به شركات صناعة السيارات الأخرى، فعلى سبيل المثال، حصلت شركة Teslaعام 2010 على قرض من وزارة الطاقة الأمريكية بقيمة 465 مليون دولار وقامت بتسديده في 2013.

وبلغ عدد العاملين في الشركة 899 شخصا عام 2010 لم يبق منهم حتى بداية العام الجاري سوى 40 ألف شخص.

المصدر: لينتا رو