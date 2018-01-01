الرئيس الاسد لـ بروجردي: تصعيد العدوان على سورية لن يزيد السوريين إلا تصميما على القضاء على الإرهاب

جهينة نيوز

استقبل الرئيس بشار الأسد اليوم علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني والوفد البرلماني المرافق.

واكد الرئيس الأسد ان المنطقة عموما تعيش مرحلة إعادة رسم كل الخارطة الدولية وما نشهده من تصعيد للعدوان على سورية وانتقال الدول المعادية إلى مرحلة العدوان المباشر بعد الفشل الذريع الذي مني به عملاؤها وأدواتها لن يزيد السوريين إلا تصميما على القضاء على الإرهاب بمختلف أشكاله والتمسك بسيادتهم وحقهم في رسم مستقبلهم بأنفسهم.

بدوره اوضح بروجردي ان مشروع الولايات المتحدة وحلفائها وأدواتها بالمنطقة هزم في سورية، إيران ستبقى كما كانت دائما مساندة لسورية وستواصل مساعيها الهادفة إلى إنجاز حل سياسي يقرره السوريون.