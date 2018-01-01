5 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتين لنادي الشعلة في بطولة أندية آسيا المفتوحة في الكيك بوكسينغ

جهينة نيوز

حقق نادي الشعلة اثنتي عشرة ميدالية “5 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتين” في بطولة آسيا للأندية المفتوحة في الكيك بوكسينغ التي اختتمت منافساتها اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأحرز عبد الحكيم الصياصنة الميدالية الذهبية في أسلوب اللايت كونتاكت وبتول أحمد ذهبية الفل كونتاكت وبرونزية اللايت كونتاكت وإياس النجم ذهبيتين في اللايت كونتاكت والفل كونتاكت وطلال الجاسر ذهبية السيمي كونتاكت وفضية اللايت كونتاكت وجاسم الشعلة فضيتين في اللايت كونتاكت والفل كونتاكت وعمر أحمد فضية الفل كونتاكت ومحمد المستريحي فضية اللايت كونتاكت ومحمد أغيد رشيدات برونزية الفل كونتاكت.

مدرب الفريق زيدان المسالمة قال في تصريح لـ سانا : إن لاعبي نادي الشعلة تميزوا في هذه البطولة وحققوا مراكز متقدمة رغم مشاركة فرق من اثنتي عشرة دولة مشيرا إلى أن اللاعبين الذين شاركوا هم الذين حازوا المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في البطولات التي أقيمت خلال هذا الموسم.

وأضاف المسالمة إنه شارك الى جانب لاعبي الشعلة كل من جاسم الشعلة وطلال الجاسر وعبادة النجم وبتول الأحمد من حمص وحققوا نتائج جيدة لافتا إلى حالة الانسجام والتعاون بين اللاعبين والكادر الفني.

يشار إلى أنه أقيمت على هامش البطولة مباراة احترافية للبطل أحمد النشواتي لوزن 67 كغ وحصل على فضية أسلوب “الكي ون” ولاقت إعجاب أصحاب الخبرة في اللعبة للأداء العالي الذي قدمه اللاعب في حركاته من حيث السرعة والإتقان.