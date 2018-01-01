إقبال كبير على تجربة الخدمات الجديدة والعروض الخاصة بالمعرض شركة MTN ترعى وتشارك في معرض سيرياتك 2018

جهينة نيوز:

أعلنت شركة MTN عن رعايتها ومشاركتها في معرض سيرياتك، والذي يُقام برعاية رسمية لوزارة الاتصالات والتقانة وتنظمه شركة المبدعون للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 26 وحتى 30 نيسان الجاري على أرض مَدينة المَعارض بِدمشق.

وقد تميز جناح MTN ضمن سيرياتك بعرض للعديد من المنتجات الجديدة والعروض الخاصة بالمعرض، والذي يَهدف إلى تطوير قَطاعي الاتصالات والمَعلوماتية في سورية، من خِلال تمكيّن الزوار مِن الاطلاع على أَحدث الابتكارات والمُنتجات في هذا مَجال، بالإضافة إلى الاستفادة من العروض والمُسابقات الخاصة بالمعرض.

السيد عامر القصار، مدير دائرة العلاقات العامة في شركة MTN سوريا تحدث عن رعاية ومشاركة الشركة في المعرض فقال: "يُعتبر سيرياتك من أهم المعارض التخصصية التي يتم تنظيمها في سورية في مجالي الاتصالات والتكنولوجيا، الأمر الذي يدفعنا لنكون أول المشاركين فيه والتركيز من خلال هذه المشاركة على توفير آخر ما توصلت له MTN من خدمات ومنتجات وتقديم عروض خاصة تكون في متناول جميع مشتركينا، ومنحهم فرصة الاستفادة من آخر ما توصلت له تكنولوجيا الاتصالات في العالم".

وأضاف القصار: "إن رعايتنا لـ سيرياتك تنصب في إطار سعينا الدائم للمشاركة في كل الفعاليات التي لها دور في تطوير قطاع الاتصالات، لا سيما مع طرحنا لخدمات الجيل الرابع LTE، والتي تُعتبر في حد ذاتها تطوراً هاماً لخدمة الإنترنت في سورية، والتي سيتم الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة في طرح العديد من المنتجات والخدمات المتطورة، والتي تتطلب سرعات إنترنت عالية".

وكانت شركة MTN قد أطلقت حَملة خَاصة بمعرض سيرياتك، تضمنت الإعلان عن مجموعة العروض المميزة والتي لاقت إقبالاً كبيراً من قبل زوار المعرض، الذين تعرفوا على آخر عروض الشركة، وتمكنوا من اللقاء مع فريق العمل الذي سَاعدهم بِتجربة خدمة الجيل الرابع LTE وخدمة MTNTV.

حول MTN سوريا

هي شركة رائدة في توفير خدمات ومنتجات الهاتف الجوال والإنترنت، والتي تمنح التغطية الخلوية وحلول الأعمال العصرية بكافة أنحاء سورية. تم إطلاق MTN سوريا في عام 2001، حيث كانت البداية لمرحلة جديدة للاتصالات في سورية. تقدم MTN خدمات الهاتف الجوال المتطورة والإنترنت السريع الثابت والمتنقل، فضلاً عن برنامج للمسؤولية الاجتماعية يهدف لدعم الشباب السوري. MTN سوريا هي جزء من مجموعة MTN العالمية، والتي تم إنشائها في عام 1994، وتضم مجموعة من الشركات في 22 بلداً في أفريقيا والشرق الأوسط.

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