السيدة أسماء الأسد تزور منزل الجريح جمال الحسن في حي كرم الزيتون بحمص في اطار المتابعة لبرنامج جريح الوطن

جهينة نيوز

زارت السيدة أسماء الأسد اليوم الاثنين منزل الجريح البطل جمال الحسن في حي كرم الزيتون بمدينة حمص وذلك في اطار المتابعة الدائمة لبرنامج جريح الوطن.

وتتابع السيدة اسماء تفاصيل ونوعية ومستوى ما يقدمه البرنامج من خدمات للجريح المصاب بكافة النواحي.

وكان المساعد أول جمال يعمل ممرضاً في إدارة الخدمات الطبية وأصيب بالشلل أثناء تأدية واجبه.

ويسعى برنامج جريح الوطن لخلق بيئة مُمكّنة تدعم الجرحى في الاعتماد على الذات، تم تنفيذ أعمال مواءمة المنازل لـ 57% من الجرحى المصابين بالشلل، ليكون المنزل مناسبا لنوع الإصابة وليصبح الجريح قادرًا على الحركة داخل المنزل بدون مساعدة قدر الإمكان.

واستكمل 71% من إجمالي جرحى الشلل التجهيزات الطبية الخاصة بهن وفق البرنامج وحسب المعايير المعتمدة.

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