بومبيو: "ملتزمون بوقف إطلاق النار في جنوب شرقي سوريا"!

جهينة نيوز

زعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين خلال زيارته للأردن في آخر محطة لجولته الشرق أوسطية، التزام واشنطن بوقف إطلاق النار في جنوب شرقي سوريا.

وطالب بومبيو الفلسطينيين بـ"العودة لطاولة المفاوضات"، مضيفا أنه "يجب أن يحصل حوار سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحل الدولتين هو احتمال لحل شامل" حسب تعبيره.

وردا على سؤال بخصوص استشهاد عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرات العودة في قطاع غزة، علق بومبيو إن "للإسرائيليين الحق في الدفاع عن أنفسهم ونحن ندعم هذا الحق"، وفق تعبيره.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للوزير الأمريكي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في العاصمة الأردنية عمان قادما من الاراضي المحتلة التي التقى فيها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وفيما قال الوزير الأمريكي إن واشنطن "تدعم حل الدولتين إذا ما اتفق الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني عليه"، أوضح وززير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن المحادثات "ركزت على كيفية الاستمرار في التعاون لإحلال الاستقرار في المنطقة والتوصل لحل شامل للقضية الفلسطينية".

وفيما يتعلق بما بات يعرف بـ"صفقة القرن"، قال الوزير الأمريكي إن الصفقة ستكون باتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مضيفا: "نحن نسهل الأمر ونعمل مع الأردن لإيجاد حل جيد للقضية الفلسطينية"، بحسب وصفه.

وفيما يتعلق بالملف السوري، قال الوزير الأمريكي إن الأزمة السورية تعتبر "تهديدا للأمن والسلام في الأردن"، مضيفا أن بلاده "ملتزمة بوقف إطلاق النار جنوب شرقي سوريا وتدعم جهود الأمم المتحدة في جنيف للتوصل لحل سياسي للصراع السوري".

ولفت بومبيو إلى أن "شراكة الولايات المتحدة مع الأردن أساسية وعلاقاتنا ضرورية لبلدينا والمنطقة"، مشيرا إلى أنه جرى التوقيع "على مذكرة تفاهم مع الأردن بشأن مساعدات سيتم تقديمها لعمّان خلال السنوات الخمس المقبلة".