اعتقال اثنين من أخطر متزعمي "داعش" في ديالى العراقية

جهينة نيوز

أعلنت القوات العراقية اليوم اعتقال اثنين من أخطر متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي في ديالى شرق العراق.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) عن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي قوله في بيان: إن “قوة أمنية من الجيش تمكنت من اعتقال متزعم بارز من تنظيم داعش الإرهابي في عملية نوعية في ناحية بهرز جنوب ديالى وكان بحوزته سلاح”.

وأضاف العزاوي: إن قوة أمنية أخرى من وحدة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة للشرطة تمكنت في عملية نوعية من اعتقال متزعم آخر من “داعش” في وادي الثلاب شمال شرق ديالى و تم ضبط 45 بندقية ومجموعة من العتاد في مخبئه.

وكانت قوات الأمن العراقية اعتقلت عدة إرهابيين ينتمون لـ "داعش" في مناطق ديالى في سياق عملياتها المتواصلة في مكافحة الإرهاب.