بالصور.. فيفي عبده تثير الجدل بعودتها للرقص في ختام حفل مهرجان صاجات!

جهينة نيوز:

أحيت فيفي عبده حفل ختام مهرجان "صاجات" الدولي للرقص الشرقي، مساء أمس الأحد، بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الأهرامات في القاهرة.

وقد حضرت النجمة المثيرة للجدل في بداية الحفل كعضو لجنة تحكيم بالمهرجان، بفستان أسود، حيث رقص أمامها المتسابقات من عدد من دول العالم، ثم قامت بتبديل ملابسها وارتدت بدلة رقص خضراء، وقدمت وصلة مطولة من الرقص على عدد من الأغاني، وسط انبهار الحضور من رشاقتها ورقصها المحترف.

كما أثارت فيفي الجدل بقولها: "اللي هيصورني بموبايل هكسره، دي مناسبة خاصة"، على حد قولها، وأعطت الفائزات بالمراكز الثلاث الأولى شهادات تكريم وقالت للفائزات: "دي ديبلومة من فيفي عبده في الرقص".