كيان الاحتلال يرفض التعليق على تورطه في الاعتداءات الليلية أمس على سوريا

الإثنين, 30 نيسان 2018 الساعة 11:02 | سياسة, عالمي

كيان الاحتلال يرفض التعليق على تورطه في الاعتداءات الليلية أمس على سوريا

جهينة نيوز

رفضت ممثلة المكتب الصحفي في جيش الاحتلال الإسرائيلي التعليق على الضربات الليلية التي تعرضت لها منشآت ومواقع عسكرية في سوريا وتأكيد أو نفي تورط القوات الإسرائيلية في ذلك.

وكررت ممثلة الجيش الإسرائيلي، في حديث لمراسل "نوفوستي"، العبارات التقليدية التي يستخدمها الجانب الإسرائيلي في مثل هذه الحالة: "نحن نرفض التعليق على هذه الأنباء".

وقالت مصادر عسكرية في سوريا، إن "الصواريخ المعادية" استهدفت خلال الهجمات الليلية، مستودعات تابعة للقوات الحكومية قرب مدينتي حماة وحلب واندلع حريق قرب مدينة حماة نتيجة للهجوم.

وفي السابق أقدمت إسرائيل على قصف عشرات المواقع والمنشآت في سوريا وكانت تبرر ذلك، برغبتها في منع حصول تنظيمات معادية لها، على الأسلحة الحديثة وخاصة "حزب الله" اللبناني.

المصدر: نوفوستي


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