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بالصور: تحضير الممر الذي ستدخل منه الحافلات إلى مخيم اليرموك لإخراج الإرهابيين منه إلى إدلب
الإثنين, 30 نيسان 2018 الساعة 10:58 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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جهينة نيوز:
تحضير الممر الذي ستدخل منه الحافلات إلى مخيم اليرموك لإخراج الإرهابيين منه إلى إدلب
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