بالصور: تحضير الممر الذي ستدخل منه الحافلات إلى مخيم اليرموك لإخراج الإرهابيين منه إلى إدلب

الإثنين, 30 نيسان 2018 الساعة 10:58 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور: تحضير الممر الذي ستدخل منه الحافلات إلى مخيم اليرموك لإخراج الإرهابيين منه إلى إدلب

جهينة نيوز:

تحضير الممر الذي ستدخل منه الحافلات إلى مخيم اليرموك لإخراج الإرهابيين منه إلى إدلب


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