محافظ ريف دمشق: ايام قليلة تفصلنا عن السيطرة الكاملة على الريف

جهينة نيوز

أعلن محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم أن الدولة استعادت السيطرة على 99 بالمئة من مساحة ريف دمشق، مؤكداً أن المصالحة في مناطق يلدا وببيلا وبيت سحم أنجزت تقريباً لتقترب نسبة السيطرة إلى 100 بالمئة خلال الأيام القادمة.

وفيما يتعلق بموضوع الغوطة الشرقية كشف إبراهيم في تصريح لـ«الوطن» أن عدد الموجودين حالياً في مراكز الإيواء بلغ 42 ألف مواطن من أصل أكثر من 96 ألفاً، مؤكداً أنه يومياً تتم عودة عائلات إلى مناطقهم.

وأشار إبراهيم إلى أن نسبة الدمار تراوحت من مناطق إلى أخرى فبعضها تراوح بين 75 إلى 80 بالمئة وبعضها الآخر بين 30 إلى 40 بالمئة.

ولفت إلى أن مؤسسات الدولة بدأت تتفعل في مناطق الغوطة بشكل عام سواء كانت الخدمية أم القضائية وغيرها من المؤسسات الأخرى، موضحاً أن الكهرباء وصلت تقريباً إلى معظم المناطق.

وفيما يتعلق بموضوع الوثائق القضائية الخاصة بعدلية دمشق أكد إبراهيم أنه تم إيجادها وستنقل للعدلية وهي محفوظة عند الأهالي، معتبراً أن إيجادها سيسهل عمل المواطنين.