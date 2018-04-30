السماح بوضع إشارة تأمين بالقطع الأجنبي

جهينة نيوز

عمم مصرف سورية المركزي على المصارف إمكانية قيام المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي بوضع إشارة تأمين لصالحها على الصحيفة العقارية “بالقطع الأجنبي” للعقار المقدم كضمانة عينية مقابل التسهيلات الممنوحة بالقطع الأجنبي.

وأشار التعميم إلى أنه في حال بيع العقار عند التنفيذ، يباع بالليرة السورية وبسعر الصرف بتاريخ البيع بالمزاد العلني، شريطة موافاة مديريات المصالح العقارية المعنية بسعر صرف العملة الأجنبية موضوع الإشارة مقابل الليرة السورية، ليصار بموجبه إلى حساب واستيفاء الرسوم المترتبة أصولاً.

وأوضح هذا التعميم أن العمل بهذه السماحية يعود لتقدير المصرف نفسه واستراتيجيته بخصوص تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف التي قد يتعرض لها المصرف الدائن.