21 شخصاً بينهم صحفيين ضحايا تفجير مزدوج في كابول

جهينة نيوز

قال مسؤولون إن تفجيرين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول، صباح اليوم الاثنين، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا من بينهم مصور لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية، أن 21 شخصا قتلوا وأصيب 40 آخرون في هجومين نفذ أحدهما انتحاري على دراجة نارية، في كابول قرب مقر أجهزة الاستخبارات الأفغانية.

ووقعت عملية انتحارية ثانية استهدفت صحفيين هرعوا إلى موقع الاعتداء الأول قرب مقر أجهزة الاستخبارات الأفغانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن جميع الضحايا مدنيون.

بدورها، أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، مقتل أحد مصوريها في تفجير كابول، وقالت الوكالة، عبر حسابها على "تويتر" إن المصور شاه ماراي قتل في التفجير.