تغريدة جديدة لمحمد صلاح حول أزمته مع اتحاد الكرة المصري

جهينة نيوز

قام نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح بكتابة تغريدة جديدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل "تويتر" حول أزمته مع اتحاد الكرة المصري.

وفي تغريدته الجديدة، عبر الفرعون محمد صلاح عن امتنانه وشكره لكل الجماهير التي دعمته، بعد الأزمة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة مع اتحاد الكرة المصري.

وكتب صلاح، "أنا بشكر كل الناس على دعمكم الكبير النهاردة.. في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جدًا تفاعلكم.. احنا أخدنا وعد بحل الموضوع وإن شاء الله في طريقه للحل.. شكرا لكم مرة تانية".

وتابع مداعبا الجماهير التي دعمته بتغريدة أخرى، قائلا "أنا بس صعبان عليا الهاشتاغ"، في إشارة إلى تصدر هاشتاغ "ادعم_محمد_صلاح" قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر"، وذلك بمشاركة تخطت 165 ألف تغريدة على مستوى العالم ليتربع على قمة أكثر الموضوعات تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية، تعهد المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة المصري بتنفيذ كافة طلبات محمد صلاح، قائلا:"تم الاتفاق مع المهندس هاني أبو ريدة على تنفيذ كافة طلبات الكابتن محمد صلاح".

وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أؤكد أننا جميعا سنقف بجواره لتنفيذ كافة عقوده التى أبرمها فى إنجلترا، حتى لا يتعرض لأى مشكلات.. تحيا مصر".

وجاءت التغريدات بعد تفاقم أزمة صلاح في الفترة الأخيرة مع اتحاد كرة القدم المصري حول استغلال صورته في إعلانات ترويجية.

ويقدم صلاح (25 عاما) موسما استثنائيا مع ليفربول؛ حيث شارك معه في 48 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 43 هدفًا وصنع 15 آخرين.

كما فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنكليزي.