كوريا الشمالية توحد توقيتها المحلي مع كوريا الجنوبية

جهينة نيوز

اعلنت كوريا الشمالية اليوم أنها ستقدم توقيتها المحلي لمدة نصف ساعة ليتطابق مع التوقيت المحلي الذي تعتمده كوريا الجنوبية وذلك في بادرة حسن نية بعد القمة بين الكوريتين التي عقدت يوم الجمعة الماضي.

وذكرت وكالة كوريا الشمالية الرسمية للانباء ان الاتفاق على توحيد التوقيت بين الكوريتين تم خلال القمة التى جمعت الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون ونظيره الجنوبى مون جيه ان مشيرة الى ان الرئيس كيم عبر عن تصميمه على توحيد الساعتين المحليتين فى قرار يشكل "الخطوة العملية الاولى للمصالحة والوحدة الوطنية بين البلدين".

وبناء على ذلك أصدر البرلمان الكوري الشمالي اليوم قرارا بتوحيد التوقيت مع كوريا الجنوبية ابتداء من الخامس من ايار المقبل.

من جانبه رحب الناطق باسم الرئاسة فى كوريا الجنوبية يون يونغ تشان بهذه الخطوة الرمزية التى تعكس الرغبة فى تحسين العلاقات بين البلدين.

وكان رئيسا الكوريتين عقدا يوم الجمعة الماضى اجتماع قمة بينهما فى قرية بانمونجوم الحدودية واكدا فى بيان مشترك عزمهما على افتتاح عصر جديد للسلام المستدام والمصالحة بين البلدين ووضع حد للحرب فى شبه الجزيرة الكورية وانهاء عهد الانقسام والمواجهة فى أسرع وقت ممكن.