أبراج يوم الاثنين 30/4/2018 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم30/4: محب للاجتماعيات، أنيق، واثق من خطواته، طيّب، يتعلق بالماضي، لا يحب أن ينهزم أو ينكسر، شديد الحرص، أحلامه فجأة تنقلب إلى حقيقة، هدفه تحقيق الأرباح، يحب الاستطلاع، يفضل العمل على التخطيط النظري، يحتاج للمال دائماً، في الفترة القادمة تجتاز مرحلة نجاح، هذه السنة يوجد انفراجات ورحلات تساعدك على استعادة نشاطك، احتمال ارتباط البعض، ويوجد للبعض ولادة طفل، وتوجد خبرة عامة تضاف لخبراتك، مكاسب وشهرة، نقل وتحسن، و تتحلحل الأمور إذا كانت صعبة، هذه السنة ايجابية، موضوع قديم قاطع الأمل منه هذه السنة سوف يتحقق، عودة عمل، ويوجد شفاء من بعض الأمراض، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اليوم مشغول بإعادة تنظيم أمورك المالية، لابد اليوم أن تتبع برنامج يضمن لك سير جميع مهامك، تشعر نفسك بالتغيير، سداد ديون برامج اتدخار بجماعيات، اذاً الحلول ضمن اطر معتادة دون أن تسحب البساط من تحت أقدام الآخرين، ابتعد عن الأشياء الغامضة، احتمال بزيادة الوهم عندك، مخالفة قانونية، مرافقة مريض استشفاء، والأهم أنه يوجد مال عن طريق شراكة مولود الحمل.

الثور: مرّكز على الشراكة سواء شراكة عمل أو عاطفة، انتبه لا ترمي انتقاداتك بصورة عشوائية، لطف الجو، احتمال أن يخبأ لك هذا اليوم جدال حاد، تسلّح بالأمل، خفف حساسية، انتبه على صحتك، يوم مناسب للعلاقات الزوجية، كونك تحزن وتفرح من ساعة لساعة لا تغلق اليوم الباب ورائك، الانسجام العائلي هو لك اليوم، مرّكز على التغييرات اليوم مولود الثور.

الجوزاء: استيقظ باكراً لأن اليوم لديك تراكم عمل بين الأمس واليوم أو يمكن يوجد تراجع في العمل لذلك لا تؤجل ولا تماطل ولا تغفل عن المواضيع التي تحبها، نظم ورتب نشاطاتك المختلفة حسب الأولوية على وجه الخصوص في الأوقات المزدحمة، اطلب عون الآخرين، تجنب السهر والارهاق، انتبه على صحتك، لا أحد يأخذ العمل عنك، مسؤولية طارئة، واجبات كثيرة مولود الجوزاء.

السرطان: نهار جميل تخرج من المنزل تلتقي بالأحبة، تسمع كلام جميل، تستفيد من أحداث محلية تروق لك، استعد لنبأ يسعدك يقلب حياتك رأساً على عقب، أعمال جديدة تطرق بابك، وتزول بعض الغيوم التي تعكر سمائك، اليوم جيد للقاءات المسلية للعلاقات مع الأولاد والأطفال للاهتمام بجمالية المنزل، نهار اجتماعي واعد، يكون صوتك مسموع وتوجد حلول، نهار حب مولود السرطان.

الأسد: نهار تركيز على القضايا العائلية والمنزلية والشخصية، أعطال تظهر فجأة تسبب لك ازعاج، لا تلقي اللوم على أحد، أفضل ما تصدم بمواقف متشددة، احتمال أن تتفاجئ بوقوف أشخاص مقربين وراء ما يصادفك من عراقيل تضطر أن تتخذ قرار سوف يدخلك بدوامة، تفهم الوضع وحاول أن تقطع الطريق لأي محاولة فاشلة، و حاول أن تعمل جو حميمي و تعمل تغيير داخل منزلك، اليوم عمل كثير ضمن البيت أو العقار، ويمكن هو أكثر يوم بالأعطال والتصليحات مولود الأسد.

العذراء: نهار كله حركة، تبحث حتى تتحرر من قيود، نهار يساعدك على توجه جديد، موقف تاخذه من محيطك يدل على أنك بفترة صاخبة من اللقاءات والصداقات، يمكن أن تفكر بسفر قصير، يمكن أن تكون نظرتك للأمور غير موضوعية وتصبح موضوعية اليوم فقط، لأنه توجد لقاءات ودعوات، تنقل، علاقات يومية، نهار جيد لأنك لن تهدأ و لأنك سوف تتعامل من الجيران والأخوة والأخوات، نشاط مقابلة لقاء، تصليحات على صعيد سيارة أو أجهزة متطورة مولود العذراء.

الميزان: ركزت على الاهتمامات المالية، واليوم سوف تحصل على فرصة مالية ولكنها تحتاج للكثير من الجهود والنقاشات، اليوم لديك خبر تسعى حتى تلتقطه أو تلتقط فرصة نجاح معنوية، مصاريف تقف بالمرصاد، كن منتبه، لا تفسح المجال للمغرضين، تصرف في تكتم، سوف تنهي نهارك وأنت واثق من نفسك، خبر سار، أرباح ومكاسب، احتمال وجود هدايا، يوم ناجح قادر أن تتقدم مولود الميزان.

العقرب: تشعر بالتحسن على الصعيد الجسدي والنفسي، واليوم تزداد رغبتك بمتابعة الأعمال العالقة، تشعر بالحيوية الاجتماعية، تتآلف بين الأصدقاء وتصلح بين أصدقاءك، تتصاعد شعبيتك، تعزز اتصالاتك بالآخرين، تسمع بخبر تنتظره، اليوم طاقة ممتلئة، تربح لأن مظهرك الخارجي تثير الاهتمام فيه، مسيطر على بعض الأمور، القمر عندك، يوجد طاقة ونشاط وقوة مولود المقرب.

القوس:شعرت بضغوطات أمس، و تأثيرات أيضاً اليوم، كن قوي، لا تمشي مع أشخاص منغلقين، جرّب أن تسمع أكثر مما تتكلم، احتمال اليوم يعكر صفو حياتك وتقع في مأزق عاطفي، إذاً أيضاً اليوم لا تستغل هذه العرقلات لكي لا تبكي، و تبرر استسلامك للاحباط، قد يحالفك الحظ بظرف صعب، مطلوب الهدوء، انتظر للغد قد يكون عندك القمر لكن اليوم كثير من التأثيرات والنميمة والمعاتبة خيبة أمل مولود القوس.

الجدي: حضورك مرغوب، دعوات عديدة منها يكون غير منتظر، تزداد رغبتك اتجاه وجوه جديدة، تعطي البعض منها أهمية، تلعب دور مصالحة، تكشف أوراقك، نهار مدعوم يحمل لك مهمة جديدة توكل إليك من أصدقاء، تشعر بتقدير الأصدقاء اليوم تجتمع وتلتقي بالأصدقاء، طاقة جميلة، قادر أن تعمل دعوات وعزائم ترى وجوه قديمة لك فترة لم تراهم أو يمكن أن تتعرف على صديق جديد مولود الجدي.

الدلو: يحمل لك تحديات على صعيد العمل، عليك أن تركز أكثر بعلاقاتك مع المسؤولين، انتبه لا تصدق وعود ولا تتكل على معلومات قد تكون مخطئة، لا تأخذ قرار قبل أن تتأكد من نوايا محيطك، احتمال انتقادات ترغمك على الاقتناع، أثبت جدارتك بالعمل، جرّب أن تنجح، اليوم خطط وعمل وتوتر

لا تنفعل لأن الآخرين يحاولون احباطك، أو يقوم أحد بسرقة عملك أو مهنتك، لذلك كن حذر على سمعتك الطيبة مولود الدلو.

الحوت: القمر ببرج العقرب معنى هذا أنك تعيش بأوقات مميزة، تحسم أمر حتى جميع قضاياك تكون منها تجارية ومالية، تسجل بداية جديدة، تسمع أخبار بعيد، تسمع بعرض عمل يكون لك فيه نصيب، مثمر نهارك، اليوم كلامك من فضة استغل الوضع لصالحك لأن اليوم عندك ورقة قانون تقدر أن تمضيها، تتحرر من بعض الأمور والقيود المفروضة عليك، انتبه أثناء قيادة السيارة، نهار لصالحك للمعتقدات أو ضمن سفر بعيد، أو تستقبل ناس وتودع ناس مولود الحوت.