بن سلمان للفلسطينيين: عليكم القدوم لطاولة المفاوضات وإلا فلتصمتوا

جهينة نيوز

نقلت القناة (14) الإسرائيلية، ما قالت إنه تفاصيل حصرية لجوانب من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع رؤساء منظمات يهودية في نيويورك في 27 أذار/ مارس الماضي.

وقال الأمير بن سلمان، وفقا للقناة: "على مدى الأربعين عاماً الماضية، أضاعت القيادة الفلسطينية بشكل متكرر الفرص ورفضت كل المقترحات التي قدمت لها، لقد حان الوقت لكي يقبل الفلسطينيون المقترحات، ويوافقوا على القدوم إلى طاولة المفاوضات؛ وإلا فليصمتوا، ويتوقفوا عن الشكوى".

وأضاف: "القضية الفلسطينية، ليست ضمن أولويات الحكومة السعودية ولا الرأي العام السعودي، هناك قضايا أخرى طارئة ومهمة يجب معالجتها مثل القضية الإيرانية".