زوجة ماكرون عن زوجة ترامب: تظهر مشاعرها بشكل أقل مما أفعل

جهينة نيوز

أشادت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمرح وذكاء ميلانيا ترامب، قرينة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وفي حديثها لصحيفة "لوموند" و"راديو آر تي إل"، أشارت بريجيت إلى أن ميلادنيا ترامب "جميلة وساحرة وذكية"، وذلك بعد أن تعزز لقائهما بشكل أفضل خلال الأسبوع الحالي، منذ اجتماعهما الأول في العاصمة الفرنسية باريس في شهر يوليو/تموز الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكان إيمانويل ماكرون وزوجته قاما بأول زيارة رسمية لهما إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي استغرقت ثلاثة أيام، والتقيا خلالها بترامب وزوجته ميلانيا.

وقالت بريجيت للصحيفة، في عددها الصادر اليوم الجمعة 27 نيسان/أبريل الجاري: "على العكس فإن ميلانيا مرحة حقا، ويتمتع كلانا بنفس روح الدعابة، وضحكنا كثيرا سويا".

وتابعت عن ميلانيا ترامب: "هي شخصية تتمتع بالقوة، ولكنها تبذل جهدا لإخفائها، فهي تضحك بكل سهولة وعلى كل شيء، ولكنها تظهر مشاعرها بشكل أقل مما أفعل".

وأوضحت خلال المقابلة التي أجريت معها، يوم الأربعاء 25 أبريل: "لا تستطيع ميلانيا أن تفعل أي شيءـ ولا يمكنها حتى فتح نافذة في البيت الأبيض، فلا يمكنها الخروج في كل يوم أخرج فيه في باريس".

يذكر أن زوجة إيمانويل ماكرون، أستاذة الدراما السابقة في مدرسة ثانوية، وتكبره بـ 25 عاما.

وقالت للصحيفة الفرنسية: "بيني وبين نفسي أنا زوجة إيمانويل ماكرون، ولست زوجة الرئيس، فلا أشعر بأنني سيدة أولى، على الرغم من معرفتي بمسؤولياتي".