توقيف أكاديمي بريطاني في إيران

جهينة نيوز

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران أكدت اليوم الأحد إلقاء القبض على أكاديمي بريطاني من أصل إيراني بسبب اتهامات أمنية.

وقال مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك و ممول من الحكومة الامريكية يوم الأربعاء إن الحرس الثوري الإيراني احتجز عباس عدالت، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، في منتصف أبريل/ نيسان.

وقال غلام حسين محسني اجئي، المتحدث باسم السلطة القضائية للصحفيين في طهران ردا على تقارير احتجاز عدالت: "أؤكد القبض عليه بسبب اتهامات أمنية لكن لا أستطيع الخوض في التفاصيل"، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

ويعمل عدالت أستاذا في علوم الكمبيوتر في امبريال كوليدج بلندن.

كانت وكالة أنباء فارس ، قالت يوم الخميس إن عدالت كان جزءا من "شبكة تسلل تابعة لبريطانيا" جرى اعتقال أعضائها.

بينما قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تسعى بشكل عاجل للحصول على معلومات من إيران عن احتجازه.

سبوتنك - فارس