وزير خارجية أمريكا: واشنطن جاهزة... والسعودية في مقدمة هذه الحرب

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو و الذي بلاده قتلت أكثر من ست ملايين مسلم خلال العقديين الماضيين بحجة محاربة عشرة آلاف ارهابي من القاعدة، إن "الدول ذات الغالبية المسلمة عليها أن تقود حركة محاربة الإرهاب والتطرف في جميع أنحاء العالم".

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي، عادل الجبير، إنه "لا يمكن لدول الشرق الأوسط انتظار القوة الأمريكية لتدمير الإرهاب عنها، بل على الدول المسلمة أن تتحمل تلك المسؤولية".

وشدد بومبيو على أن "أمريكا جاهزة للوقوف مع السعودية في السعي إلى اهتمامنا المشترك بالأمن، وإذا كنا سنحطم التطرف ونتغلب على قوات الإرهاب مع بعضنا فأنا أعلم أن السعودية ستكون في المقدمة".

وتابع: "علينا جميعا أن نواجه أزمة التطرف الإسلامي وما ألهمته من الجماعات الإسلامية الإرهابية، وهذا يعني بالطبع أننا سنقف مع بعضنا ضد قتل المسلمين الأبرياء واضطهاد اليهود وذبح المسيحيين".

وأشاد بومبيو برؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 وأجندة إصلاحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مضيفا: "هي مبادرات ملهمة، تعزز مفاهيم التسامح والاحترام والتطور الاقتصادي وأيضا تمكن المرأة، نحن ندعم هذا العمل المهم، وقيادة العهد أظهرت تطورا بمصالحنا الاقتصادية المشتركة".

المصدر Sputnik