ماكرون الاتحاد الآوروبي يدعم الاتفاق النووي مع إيران

جهينة نيوز

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتحاد الأوروبي يدعم الاتفاق النووي مع إيران بشكل كامل، فيما شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن الاتفاق ضمان لأمن المنطقة.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية، عن ماكرون قوله، خلال اتصال هاتفي مع روحاني استمر لأكثر من ساعة، اليوم الأحد، أن "الاتحاد الأوروبي يدعم الاتفاق النووي بشكل كامل"، مشددا "فرنسا خاصة تدعم الاتفاق النووي وستبقى به 100 بالمئة".

وأضاف ماكرون "الاتفاق النووي مثال لحل المشكلات في منطقة الشرق الأوسط".

فيما قال روحاني "بقاء الاتفاق النووي ضمان لأمن المنطقة، وعلاقتنا محورها الثقة، والاتفاق النووي كان الخطوة الأولى لتدعيم هذه الثقة"، متابعا "حتى لو قبلت الولايات المتحدة البقاء بالاتفاق النووي، واستمرت بسياساتها مثل العامين الماضيين، فهذا لن تقبل به إيران"