ميلان يفوز على بولونيا

جهينة نيوز:

بدأ لاعبو ميلان في مصالحة مدربهم جينارو غاتوزو بالفوز (2-1) على بولونيا اليوم (الأحد)، في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم، ليضع حدا لصيامه عن الفوز في ست مباريات.

وقال غاتوزو الغاضب إن فريقه «افتقر للروح» في الهزيمة على أرضه أمام بنيفنتو متذيل الترتيب الأسبوع الماضي، ورد اللاعبون على انتقاداته بالتقدم (2-صفر) في الشوط الأول، عبر هاكان شالهان أوغلو وجياكومو بونافينتورا.

وقلص سيباستيان دي مايو الفارق لفريق المدرب روبرتو دونادوني في الشوط الثاني.

وبقي ميلان في المركز السابع برصيد 57 نقطة، متأخرا بنقطة واحدة عن اتلانتا الذي انتصر (3-1) على جنوة بأهداف موسى بارو وبرايان كريستانتي ويوسيب ايليتشيتش.

وقفز سبال بعيداً عن منطقة الهبوط، بعدما قلب تأخره ليفوز (3-1) على مستضيفه فيرونا في مواجهة بين الفريقين المتعثرين.

وصعق هدفان من فيليبي وياسمين كورتيتش صاحب الأرض فيرونا صاحب المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة، ويتأخر بسبع نقاط عن الأمان قبل ثلاث مباريات من النهاية.

وتقدم سبال (32 نقطة) بمركز واحد أمام كييفو (31 نقطة) الذي خسر (4-1) أمام روما أمس، وأقال مدربه رولاندو ماران صباح اليوم.

ويتأخر سبال بنقطة واحدة عن كالياري الذي خسر (4-1) أمام سامبدوريا.

وأحرز مارسيلو تروتا وسيمي هدفين لكل منهما لينتصر كروتوني، الذي نجا في الموسم الماضي بالفوز في المباراة الأخيرة، (4-1) على ساسولو ليتقدم للمركز 15.

وأحرز بكاري سانيا لاعب فرنسا وارسنال ومانشستر سيتي السابق هدفا في الدقيقة 90 ليمنح بنيفنتو، الذي تأكد هبوطه، التعادل (3-3) مع ضيفه اودينيزي الذي وضع حدا لهزيمته في 11 مباراة متتالية.

ويحل نابولي الذي يتأخر بأربع نقاط عن يوفنتوس المتصدر في وقت لاحق ضيفا على فيورنتينا.

المصدر رويترز